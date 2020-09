PM de Mafra registra novos casos de violência doméstica

Na última sexta-feira (25), a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Alziro Zabur, Vila Ivete, onde uma mulher de 54 anos de idade relatou que seu companheiro, após uma discussão, agrediu fisicamente com um soco no nariz o filho da vítima, um adolescente de 12 anos de idade, saindo do local em seguida.

Foi acionado o Conselho Tutelar de Mafra, o qual irá fazer acompanhamento assistencial à família, sendo lavrado pelos policiais militares o Boletim de Ocorrência e orientada a referida mãe. Por volta das 18h40 o agressor retornou a residência e temendo pela integridade física do filho, a mãe novamente acionou a PM, sendo preso um homem de 41 anos de idade, por lesões corporais com as disposições constantes da Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

No sábado, por volta das 22h20, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua José Bartneck, Vila Jardim América, onde uma mulher de 37 anos de idade relatou que seu companheiro, um homem de 38 anos de idade tentou lhe agredir com um soco e a ameaçou de morte. O referido homem foi preso, por ameaça com as disposições constantes da Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.