PM de Quitandinha recupera bi trem roubado

A Policia Militar de Quitandinha na tarde desta segunda-feira (14/10), realizava patrulhamento pela localidade da Roseira, zona rural do município quitandinhense, momento que policiais visualizaram um bi trem estacionado próximo a banca “João Galo”.

Os policiais suspeitando deste bi trem verificaram as placas, onde foi constatado que mesmas não conduziam com o veículo. Diante dos fatos foi verificado o chassi e constataram se tratar de veículo com alerta de roubo no dia 10 de outubro.

O bi trem foi guinchado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.