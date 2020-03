PM de Rio Negro abordou elemento com mandado de prisão em aberto

Compartilhar no Facebook

Na madrugada desta sexta-feira (20/03), por volta das 01h10min a Policia Militar de Rio Negro, realizava patrulhamento pela Rua Jose Seidel no bairro da Vila Ema, momento que depararam com um elemento o vulgo “Magal”.

O vulgo “Magal” como é de conhecimento da equipe policial, tem em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Foi realizada a abordagem e confirmado via sistema da PM o mandado de prisão.

Diante dos fatos com o uso de algemas para resguardar a integridade física da equipe, bem como do abordado o suspeito foi encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.