PM de Rio Negro atendeu denúncia de roubo de Pinhão

Na manhã desta quarta-feira (29/04) por volta das 08h20min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denuncia de um funcionário da Escola Agrícola, que havia elementos furtando pinhão dos pinheiros do referido estabelecimento escolar.

Diante dos fatos foi acionada a equipe de serviço da área para averiguar a denuncia. No local foram encontrados dois elementos, sendo que um estava sob um pinheiro, derrubando as pinhas e o outro recolhendo num saco.

Aproximadamente 20 pinhas verdes foram extraídas do pinheiro, dentro do perímetro urbano da Escola Agrícola. Diante dos fatos os envolvidos, juntamente com as pinhas foram encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.

Um dos elementos reagiu violentamente a detenção e foi necessário a força para conte-lo, oportunizando a fuga do outro que foi capturado na sequência pelos policiais.

Segundo orientação do soldado do Batalhão Ambiental da Lapa, a conduta qualifica infração administrativa conforme portaria e quanto à questão da subtração das pinhas em área do estado os elementos foram encaminhados a Delegacia de Rio Negro.