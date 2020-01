PM de Rio Negro encontra grande quantia de dinheiro em residência no bairro Volta Grande

Na manhã desta terça-feira (07/01), por volta das 07 horas a Policia Militar de Rio Negro, cumpriu mandado de busca e apreensão, numa referida residência no bairro Volta Grande, suspeita de ponto de tráfico de drogas.

Os policiais realizaram busca domiciliar e nada de ilícito foram localizados. Numa carteira do proprietário, continha a quantia de 2 mil reais e em busca veicular que estava na garagem foi localizado em baixo do tapete no lugar do motorista a quantia de 49 mil reais.

Os policiais perguntaram ao proprietário da residência a origem e destino deste dinheiro e o mesmo não respondeu. Restando somente o registro policial para os devidos fins.