PM de Rio Negro foi atender ocorrência de vias de fatos e foi ameaçada

Na noite do último dia 11 de junho, por volta das 23h30min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denuncia que na residência na Rua Vereador Francisco Lang no bairro Campo do Gado, um grupo de pessoas estariam em luta corporal.

A equipe policial se deslocou até ao local e visualizou da rua que dentro da residencia havia um individuo caído e ao avistar a viatura da policia se evadiu para os fundos e foi identificado, mas conhecido como “Vulgo Braz”.

Os demais envolvidos faziam uso de bebidas alcoólicas no local, onde um dos elementos estava com sua mãe a qual apresentava sinais de embriagues e bastante alterado, começou a proferir palavras de baixo calão contra os policiais.

Seu filho se aproximou da equipe policial com xingamentos “saiam daqui seus porcos” o qual foi orientado que se afastasse e caso não fosse acatado, seria realizado o uso de espargidos de pimenta.

Nesse instante a sua mãe desferiu golpes de chinelos contra a equipe policial e seu filho tentou desferir um golpe com um objeto cortante (estilete) que portava em suas mãos.

Diante dos fatos foi dado voz de detenção para ambos, sendo necessário o uso de força física e algemas para resguardar a integridade física da equipe policial.

Na 2ª Cia da PM, durante a lavratura do Termo Circunstanciado foi solta as algemas dos detidos e orientado a mãe para cuidar do filho que estava cambaleando, aonde em determinado momento veio a cair e bateu a cabeça no solo.

Foi acionada a equipe do Corpo de Bombeiros de Rio Negro, deram os primeiros atendimentos e o encaminharam a UPA. Diante dos fatos foi apreendido o estilete e lavrado o Termo Circunstanciado para a mulher, não sendo possível gerar o termo para o filho por ter sido hospitalizado.

A mulher relatou aos policiais quanto as vias de fato, relatou que juntamente com seu filho, entraram em luta corporal contra o vulgo Braz e Sandra.