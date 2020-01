PM de Rio Negro prende autores de furto em loja em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Por volta das 14h25min a Policia Militar de Rio Negro, realizava patrulhamento pela Avenida Luiz Carlos Pereira no bairro Bom Jesus, quando recebeu uma denúncia anônima, relatando que dois elementos teriam cometido um roubo e pegaram um táxi, sendo repassada a características do veículo tomado.

Os policiais em patrulhamento e de posse das características do veículo tomado como táxi, visualizaram o referido veículo e foram abordados dois passageiros e posteriormente identificados. Eles dispersaram dentro do veículo certa quantia em dinheiro e uma mochila.

Durante a abordagem os policiais receberam a confirmação de uma prática de roubo numa loja por dois elementos com as mesmas características dos passageiros abordados no táxi.

A equipe da PM se deslocou até a referida loja, onde a vitima relatou que teriam chego dois elementos o quais inicialmente se passaram por clientes e após anunciaram o assalto de posse de uma faca e a ameaçaram para não acionar a policia e se evadiram do local, levando o dinheiro que tinha no caixa.

A proprietária da referida loja, reconheceu os dois elementos que a policia abordou no táxi, como sendo os autores do assalto. Diante dos fatos os dois elementos e o dinheiro foram encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.