PM de Rio Negro prende elementos que invadiram empresa Compex

Por volta das 03h45min desta quinta-feira a PM de Rio Negro, se deslocou até a Avenida Afonos Peschow no bairro Volta Grande, para averiguação de um disparo de alarme na empresa Compex. Conforme frisou o vigilante da empresa de vigilância Adler, houve um disparo do alarme e avistou dois elementos no pátio.

A PM realizou buscas dentro do pátio da empresa, juntamente com o vigilante e verificaram o portão dos fundos danificado, já caído ao chão e fios cortados e preparados para o transporte.

Os policiais avistaram dois elementos tentando se evadir, pelos fundos da empresa Compex e já estavam adentrando o matagal e receberam voz de abordagem. Nesse momento um dos elementos deitou-se, tentando se esconder, enquanto que o outro tentou empreender fuga para dentro do matagal.

Os elementos foram detidos e encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, juntamente com certa quantia de fios elétricos. Um dos suspeitos aparentemente estava sob efeito de drogas/álcool, apresentou resistência na condução á viatura, com empurrões e chutes.

Os policias tiveram que usar a força moderada para encaminhá-lo e foi encontrada com ele, uma faca afiada e pontiaguda de forma velada.