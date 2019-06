PM de Rio Negro prende em flagrantes assaltantes de posto de combustível

Compartilhar no Facebook

Na noite desta quinta-feira (06/06) a equipe da Policia Militar de Rio Negro, realizava patrulhamento na Rua Dr. Vicente Machado no centro da cidade, momento que foi abordada pelo frentista do Posto Beira Rio.

Ele relatou aos policiais que acabara de ser alvo de assalto a mão armada e apontou que os autores estavam do lado oposto do Calçadão se evadindo a pé.

Diante das informações a equipe policial se deslocou até ao local e visualizou os suspeitos, dando fuga em sentido opostos. Um deles se desfez da arma de fogo (garrucha – calibre 28) que foi apreendida no momento que foi abordado.

O elemento que foi abordado foi algemado para a segurança dos policiais e com ele foi encontrado dois corotes de bebidas em suas vestes, produto do roubo no posto Beira Rio.

Outro policial foi em busca do outro suspeito, para efetuar a sua prisão e o conseguiu abordar algumas quadras distante. O suspeito reagiu à voz de prisão e partiu pra cima do policial, desferindo socos ao qual foi contido, resultando em pequena lesão no nariz.

O policial localizou em sua posse R$ 100,00, produto do roubo no posto Beira Rio e foi solicitado apoio a ROTAM de Mafra, para auxiliar a equipe na condução dos presos e foi prestado atendimento médico a um dos detentos que reagiu a prisão.

Os detidos foram reconhecidos como autores do assalto no posto Beira Rio, pelas imagens deste comércio de combustível. Logo após foram encaminhados a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, sendo ambos algemados pelo risco de fuga e a segurança da equipe policial e de terceiros, onde um dos suspeitos permaneceu agressivo até o momento que foi alojado na cela.