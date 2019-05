PM de Rio Negro recebe denúncia de furto de oleio diesel no bairro Volta Grande

Compartilhar no Facebook

Na noite desta quinta-feira (16/05), por volta das 21h20min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denúncia via 190, que dois elementos estariam furtando óleo diesel de um caminhão que estava estacionado no pátio do Hotel Pampas.

A equipe policial de posse das informações de imediato se deslocou até o local, onde em contato com a denunciante a mesma relatou aos policiais, que um senhor estava passando na rua e viu os dois elementos furtando galões do compartimento de cargas do caminhão.

Os policiais visualizaram os dois suspeitos, onde um saiu correndo em sentido ignorado.  Os hospedes do hotel conseguiram segurar um dos elementos e foi identificado. A equipe policial perguntou o nome do outro envolvido que fugiu e o mesmo não quis informar.

O elemento detido pelos hospedes, estava com dois galões, um com aproximadamente 40 litros de querosene e um galão de 20 litros de sabão liquido.

Os policiais constataram que um dos cabos da bateria do caminhão estava cortado. O elemento detido, juntamente com os galões foram conduzidos até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.