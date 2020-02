PM de Rio Negro recebe denúncias de caças de animais silvestres no bairro Buriti

Por volta das 16 horas desta terça-feira (04/02), a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denuncia anônima que numa região de mata, próximo ao trilho de trem na localidade de Buriti, dois elementos estariam portando espingardas e realizavam caça de animais silvestres.

Diante das informações uma equipe policial se deslocou até ao local e realizou buscas a pé, na divisa de uma plantação de soja, com plantação de pinus e visualizaram um veículo Fiat/Fiorino e dois elementos ao lado.

Os elementos foram identificados e receberam voz de abordagem, onde na busca pessoal foi encontrada uma faca na cintura de um deles. No outro elemento abordado foi localizado num dos bolsos de sua blusa, cinco munições de calibre 28.

Numa árvore estava uma espingarda do mesmo calibre desmuniciada a qual segundo um dos abordados era de sua posse. No veículo havia mais uma espingarda calibre 16, municiada com duas munições. Ao lado desta arma, estava uma embalagem com mais quatro munições do mesmo calibre.

Ainda no veículo na parte da caçamba, estavam seis cães que segundo um dos abordados, era utilizado para caça.

Diante dos fatos os dois elementos receberam voz de detenções e foram garantidos seus direitos constitucionais e foram conduzidos, juntamente com as armas, os cães e veículo, para a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.

Segundo o delegado o veículo e os cães poderiam serem entregues a um responsável.