PM de Rio Negro recebeu ligação que mulher estava sendo ameaçada pelo marido

Na noite desta quarta-feira (03/10), por volta das 23 horas à equipe da Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma ligação pelo COPOM via 190, uma denuncia de uma mulher que sua amiga estava sendo agredida pelo marido e o mesmo estava de posse de uma faca.

Diante das informações as equipes da PM juntamente com a ROTAM se deslocaram até a Rua Miguel José Grein no bairro Volta Grande e no local entrou em contato com a vitima.

A mulher relatou aos policiais que houve apenas uma discussão banal com o marido e já tinham resolvido a situação e estava tudo bem. A equipe da PM visualizou um pequeno corte na mão do marido o qual foi perguntado sobre a questão da faca e foi negada tal situação.

Os policiais as partes envolvidas se tinham algum ferimento e se precisavam de atendimento médico (SAMU ou Bombeiros), onde a mulher declarou que não tinha nenhum ferimento e o marido dispensou o atendimento médico.