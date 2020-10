PM de Rio Negro recupera motocicletas furtadas durante o fim de semana

A Polícia Militar de Rio Negro recuperou duas motocicletas furtadas durante o fim de semana.

Na tarde de quarta-feira, em diligências para verificar denúncia dando conta da localização de uma motocicleta Honda Biz, as equipes tiveram êxito em recuperar a moto, bem como prender um masculino que havia a receptado. Este declinou o sobre a identificação do autor do furto, elemento com diversas passagens por furto. Ambos foram encaminhados à delegacia de Rio Negro.

Já na tarde desta quinta-feira, uma motocicleta Sundown foi recuperada, também com prisão do elemento que estava em sua posse.