Polícia busca autores da morte do pai do vice-prefeito de Itaiópolis

Na tarde da última sexta-feira (11/09), por volta das 13h40min, um crime bárbaro chocou a cidade de Itaiópolis, com a morte do senhor Érico Heilmann de 81 anos de idade. Ele é pai do atual vice-prefeito Álvaro Heilmann, deixando o município de luto.

Ele foi morto durante um assalto em sua mercearia na localidade da Moema. Erico foi surpreendido por dois elementos, que entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto e exigiram o dinheiro do caixa.

Um dos criminosos atirou em Erico e o mesmo não resistiu aos ferimentos e morreu no local, onde a esposa da vítima presenciou toda ação dos criminosos.

Os criminosos fugiram do local numa motocicleta e levaram apenas R$ 150,00, sendo que o caso está sendo tratado como latrocínio, roubo seguido de morte.

Numa operação conjunta as policias civil e militar investigam o assassinato de Erico Heilmann de 81 anos a fim de localizar os suspeitos deste crime que chocou a população de Itaiópolis.

Segundo o delegado Marcelo Schirbelbein, responsável pelo caso as investigações já estão avançadas e o inquérito deve ser finalizado em breve.