Polícia Civil cumpre em Mafra prisão de homem por morte de agente penitenciário do Paraná

Na manhã desta terça-feira (7), policiais civis da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Mafra e Delegacia de Proteção a Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de Mafra, com policiais civis do Paraná, localizaram e efetuaram a prisão em Mafra de um homem suspeito de participar do assassinato de um agente penitenciário do Paraná. O crime foi em Curitiba no dia 20 de dezembro de 2019, na porta da residência da vítima, no bairro Pinheirinho. O agente foi morto com um tiro.

Segundo as investigações da Polícia Civil do Paraná, o crime teria sido executado por um integrante de uma facção criminosa de São Paulo. Nesta terça-feira, foram cumpridos mandados contra colaboradores da célula criminosa que teriam participado de alguma maneira do homicídio, seja fornecendo veículos, armas, esconderijo ou ainda fazendo levantamento da localização do agente.

Conforme o delegado Marcelo Schiebelbein, a ação foi simultânea e ocorreu na capital paranaense, em quatro municípios da Região Metropolitana de Curitiba, sendo Araucária, Contenda, Mandirituba e Piraquara, e em Mafra, resultando na prisão de sete pessoas.