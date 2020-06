Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão em Itaiópolis

Nesta quarta-feira (24/06) a Polícia Civil, realizou uma operação visando o combate de tráfico de drogas em Itaiópolis e cumpriu um mandado de busca e apreensão numa residência, resultando na detenção de uma mulher de 20 anos de idade que foi presa em flagrante com drogas.

Segundo informações do Delegado Nelson Vidal, devido às inúmeras denúncias pela Polícia Civil de tráfico de drogas no interior do município itaiopolense. Outras denúncias recebidas até mesmo do cultivo de drogas em propriedades rurais.

Em cumprimento aos mandados de busca e apreensão os policiais civis, localizaram drogas numa residência e sementes de cannabis sativa (maconha) e uma pistola calibre 7.65 mm e munições.

A mulher após a lavratura de Auto de Prisão em Flagrante Delito foi encaminhada para a Unidade Prisional de Mafra/SC, onde permanecerá à disposição da Justiça.