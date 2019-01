Policia Civil cumpre mandado de prisão em Mafra

Compartilhar no Facebook

A Polícia Civil, por intermédio da Divisão de Investigação Criminal (DIC), cumpriu na tarde da última terça-feira (08/01) mandado de prisão expedido em decorrência de sentença definitiva em desfavor de Jéssica Freire, vulgo “Jessiquinha”, 24 anos, pelo crime de latrocínio que retirou a vida de Julcinei Guilguen no ano de 2017. Na ocasião, a vítima, após ter o dinheiro de sua aposentadoria roubado, foi morta a golpes de faca pelas autoras do crime.

A coautora do latrocínio Nicelia Rodrigues Martins, 38 anos, está foragida, sendo que os trabalhos de investigação continuam com a finalidade de realizar a sua prisão para iniciar o cumprimento da pena, a qual foi fixada, para as duas criminosas, em 21 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado.