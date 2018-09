Policia Civil de Mafra prende em flagrante traficante de drogas

Os policiais civis da Divisão de Investigações Criminais e da Delegacia da Comarca de Mafra, após uma denúncia anônima recebida, prenderam em flagrante um elemento pelo tráfico de drogas.

Os policiais civis, sabendo da entrega das drogas, num referido ponto as margens da BR-116, realizaram a abordagem do suspeito, nas proximidades do bairro Jardim do Moinho. Durante revista pessoal os policiais encontraram com o mesmo, os entorpecentes, mais conhecido como “crack” e certa quantidade de dinheiro, decorrente do tráfico de drogas.

Os policiais civis durante as investigações para chegar ao suspeito, apontava que a droga era encomendada via telefone e era entregue em diversos pontos da BR-116.

O elemento suspeito foi preso em flagrante por delito por tráfico de drogas e foi encaminhado ao Presídio de Mafra e permanece a disposição da justiça.