Polícia Civil prende irmãos suspeitos de tentativa de latrocínio em Mafra

Compartilhar no Facebook

Dois irmãos foram presos nesta sexta-feira (20) pela Polícia Civil em Mafra por tentativa de latrocínio. O crime ocorreu em setembro.

A vítima dormia em sua residência quando ouviu alguns barulhos. Ao verificar o que estava acontecendo, se deparou com os suspeitos subtraindo alguns objetos. Na tentativa de impedir a ação dos criminosos foi atingida com duas facadas, uma delas na região do pescoço. Os autores fugiram levando alguns objetos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Conforme o Delegado de Polícia Marcelo Schiebelbein, da Divisão de Investigação Criminal (DIC), os suspeitos foram identificados durante as investigações e reconhecidos pela vítima. Agora devem permanecer presos e à disposição da Justiça.