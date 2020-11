Polícia Civil prende suspeito de latrocínio de idosa de 91 anos em Papanduva

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de latrocínio (roubo seguido de morte) de uma idosa de 91 anos. A ação é da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Mafra e da Delegacia de Polícia da Comarca de Papanduva.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os policiais civis cumpriram prisão preventiva decretada pela Justiça, na sexta-feira (27). O crime ocorreu no dia 19 de novembro, no bairro São Cristóvão, em Papanduva. Um segundo investigado já havia sido preso pelo crime no dia 21 deste mês, pela Polícia Militar de Mafra.

As investigações apontaram que, no dia 19 de novembro de 2020, por volta das 23h30min, os dois investigados invadiram a residência da idosa, a mataram com requintes de crueldade e subtraíram diversos objetos.

Os investigados foram vizinhos da vítima e conheciam a sua rotina e a dos vizinhos e tinham conhecimento do interior da residência, o que facilitou a entrada dos mesmos.

A Polícia Civil representou ao Judiciário pela concessão de mandado de prisão preventiva. O pedido foi atendido e durante a semana os policiais civis fizeram diligências a fim de encontrá-los.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O acionamento imediato, a preservação e o estudo do local do crime, bem como o compartilhamento de informações pelas Polícias Civil e Militar foram cruciais para a elucidação do caso. Os dois presos aguardarão a decisão da Justiça no Presídio de Mafra.