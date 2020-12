Policia Civil realizou busca e apreensão no setor de obras e desenvolvimento urbano de Mafra

Compartilhar no Facebook

Operação Geodésia investiga supostas exigências para aprovação de projetos na Prefeitura

Na manhã da quarta-feira (16) a Policia Civil de Mafra deflagrou a Operação Geodésia cumprindo mandados de busca e apreensão expedidos pela poder judiciário no departamento de obras e desenvolvimentos urbano da Prefeitura de Mafra.

O pedido dos mandados foi feito pela 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mafra que desde 2019 investiga supostas irregularidades na aprovação de projetos no departamento. As investigações foram iniciadas após denúncias que profissionais da área de engenharia estariam fazendo algumas exigências para liberar projetos no setor.

Também foram realizadas buscas e apreensões em escritórios e nas residências dos investigados. Ao todos foram cinco mandados.

Foram apreendidos equipamentos de topografia, computadores, projetos e documentos que serão periciados em busca de provas.

A Prefeitura de Mafra não entrou em detalhes, apenas informou que o caso segue em segredo do justiça e que investigações envolvem atividades externas dos servidores que não competem a Prefeitura.

