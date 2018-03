Polícia de Mafra em parceria com Rio Negro e Ambiental de Canoinhas e PRF realizou Operação Ferrolho

Nesta quinta-feira (01/03), a Polícia Militar de Santa Catarina realizou uma operação policial que estabeleceu barreiras em mais de 250 vias de acesso ao estado, denominada de “Operação Ferrolho”.

Um verdadeiro cinturão de segurança foi montado em todas as cidades limítrofes com os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, os quais também prestaram apoio com seu efetivo.

Na cidade de Mafra a Guarnição Especial esteve empenhada desde as primeiras horas da manhã, contando com o apoio importantíssimo da Polícia Ambiental de Canoinhas; Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar de Rio Negro.

O Comando da GEMFA avaliou como extremamente positivo a operação que tinha o objetivo principal de avaliar a capacidade operacional da unidade em montar de maneira rápida e eficiente um controle das divisas do Estado, prejudicando assim o transito de marginais integrantes de facções. Os resultados serão divulgados pelo Comando Geral da Corporação.