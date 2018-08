Polícia de Rio Negro recupera vários produtos de furto

Compartilhar no Facebook

No início da noite desta segunda-feira (13/08) a Policia Militar de Rio Negro, após uma denúncia anônima em apoio a Policia Civil, aonde foram localizados diversos produtos de furto, se deslocaram até a Rua Guido Bubniak, no bairro Loteamento Furtado.

Na residência além dos produtos de origem de furto, os policiais encontraram uma motocicleta Honda/CG Fan na cor azul, sem placas, bem como a numeração do chassi suprimida. A motocicleta placa MCM-1568, a qual também havia sido furtada, já havia sido pintada na cor preta. As motocicletas foram visualizadas nos fundos do terreno.

No local os policiais abordaram o elemento, A.Q.A., o qual relatou que os produtos localizados, foram trazidos pela pessoa de, E.F.M., e pelo seu neto menor de idade, M.C.. Os policiais abordaram também a pessoa de L.A., o qual identificado e foi liberado na DPC.

Os policiais deram voz de detenção ao elemento, A.Q.A., que foi encaminhado a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, juntamente com os objetos apreendidos.

Durante deslocamento a DPC a equipe da PM visualizou um homem no interior da residência, o qual foi reconhecido pela equipe policial, como o mesmo que possui mandado de prisão em seu desfavor e foi dada voz de detenção e também encaminhado a DPC, para as providencias cabíveis.