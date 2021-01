Polícia interrompe suposta “venda de bebê” na maternidade de Mafra

Compartilhar no Facebook

Neste domingo (03), por volta das 10h45, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Maternidade Dona Catarina Kuss, juntamente com o Conselho Tutelar de Mafra.

No local foi relatado que uma mulher de 37 anos estaria negociando seu filho recém-nascido com uma família vinda de Curitiba-PR. Antes da chegada dos Policiais, os supostos interessados pela criança haviam se evadido, não sendo possível localizá-los.

No local foi conversado com a mãe da criança, que relatou ter vindo de outra cidade para ter seu filho nesta maternidade, e que em algum momento recebeu um telefonema, onde um casal solicitou para conversar pessoalmente em frente à maternidade. Segundo o relato da mãe, o referido casal demonstrou interesse em ficar com a bebê, pois chegou ao conhecimento deles, que a criança seria colocada para adoção. A mulher negou a acusação e disse não conhecer estas pessoas, tampouco como elas obtiveram estas informações. Diante dos fatos, foi colhido o depoimento dos envolvidos, confeccionado o boletim de ocorrência, sendo que o caso continuará ser acompanhado pelo Conselho Tutelar de Mafra.