Polícia Militar de Itaiópolis apreende caminhonete suspeita de clonagem

Compartilhar no Facebook

No início da segunda-feira (01/06) por volta das 12h50min a Polícia Militar de Itaiópolis, deslocou até localidade de Bonsucesso, interior daquele município, para averiguar um veículo com suspeita de furto/roubo.

No local os policiais militares localizaram numa residência, uma caminhonete MMC/L200 Triton, com placas de Joinville. Um homem de 68 anos de idade, identificado como proprietário da residência e da caminhonete apresentou um documento (CRLV) com sinais de adulteração (falsificação).

O veículo e a documentação foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Itaiópolis, para posteriormente serem submetidos à perícia.

O referido homem também foi encaminhado para a mesma delegacia, onde será instaurado inquérito policial para a apuração do caso.

A suspeita se iniciou após o proprietário de uma caminhonete, com a mesma característica, residente em Joinville, receber uma multa de trânsito na cidade de Mafra.

Ele estranhou a multa, pois não passou pela cidade, no dia e horário da autuação. Esse fato levou a Policia Militar de Mafra a suspeitar de a camionete ser clonada.