Polícia Militar de Itaiópolis recupera veículo de Rio Negro furtado

A Polícia Militar de Itaiópolis, por volta das 14h50min, deste sábado (20/04), se deslocou até a Rua Eurico Gaspar Dutra no bairro Lucena, para averiguar uma denúncia de um suposto veículo furtado, estar circulando naquele endereço.

Diante das informações uma equipe policial se deslocou até ao local e abordaram o motorista de um veículo VW/Gol com placas de Rio Negro no Paraná. Os policiais através do Sistema Integrado da Policia Militar, constataram o registro de furto do referido veículo.

O motorista do VW/Gol de 48 anos de idade foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis, juntamente com o veículo recuperado.