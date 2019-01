Polícia Militar de Mafra aborda elemento com celular roubado

Compartilhar no Facebook

A Policia Militar de Mafra registrou no inicio deste mês de janeiro, alguns furtos a estabelecimentos comerciais da cidade.

No dia 12 de janeiro de 2019, por volta das 9 horas, a Polícia Militar de Mafra em rondas pela Rua Marechal Floriano Peixoto localizou um elemento de 20 anos em atitude suspeita. Foi realizado busca pessoal no mesmo, sendo encontrado um celular o qual chamou a atenção dos policiais, por ter as mesmas características de um aparelho furtado em data anterior.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Indagado sobre o fato o elemento abordado veio a confessar ter cometido os furtos. Diante dos fatos o mesmo foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para os procedimentos cabíveis, resultando na recuperação dos produtos furtados.