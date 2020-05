Polícia Militar de Mafra prende suspeito de furto

Compartilhar no Facebook

Na madrugada desta sexta-feira (01/05), por volta das 01h40min a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Euclides da Cunha, Vila Argentina, quando abordou um homem de 34 anos de idade em atitudes suspeitas.

Durante a abordagem os policiais verificaram que às características e vestes do referido homem eram iguais a de autor de dois furtos ocorridos no dia anterior e inclusive o tênis que estava usando era da mesma marca e modelo de um tênis furtado também no dia anterior.

Diante de imagens de câmeras de segurança se constatou ser ele o autor dos referidos furtos, sendo preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.