Polícia Militar de Mafra prende suspeitos de furto em residência

Nesta segunda-feira (24), por volta das 8h20, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Estrada Dona Francisca, Bairro Faxinal, onde uma mulher relatou que viu dois homens saindo da residência da sua vizinha carregando uma TV e entrarem no matagal.

Foi realizado um cerco e encontrados os dois suspeitos escondidos no matagal em meio à vegetação de espinhos. Durante buscas foi recuperada próximo ao local uma TV de 60 polegadas.

Os dois homens, um com 18 e outro com 36 anos de idade, foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.