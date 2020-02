Polícia Militar de Mafra prendem suspeitos de tráfico de drogas

Na madrugada da última sexta-feira (14/02), por volta das 01 hora, após informações levantadas pelas Agências de Inteligência do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Caçador e da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) e ainda da Polícia Rodoviária Federal (PRF), policiais militares da Gemfa abordaram um veículo VW/Gol, placas de Caçador.

O referido veículo foi abordado no entroncamento da BR 280, com a BR 116, próximo ao trevo de acesso à Mafra. O motorista do veículo, onde havia suspeita de que o mesmo estava transportando entorpecentes procedentes do litoral catarinense, com destino à cidade de Caçador.

No veículo foram abordados três elementos todos maiores de idade (23, 26 e 31 anos de idade), todos residentes no município de Caçador. Durante a revista veicular foi encontrado cerca de 100 gramas de cocaína.

Diante dos fatos os suspeitos foram presos em flagrantes e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.