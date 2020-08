Polícia Militar de Mafra recebe denúncia de festa particular

No início da noite desta sexta-feira (07/08) por volta das18h30min, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Avenida Frederico Heyse, Centro, para averiguar denúncia de festa particular e aglomeração de pessoas com perturbação do sossego alheio (algazarras e som alto) num apartamento.

Os policiais conversaram com a responsável pelo apartamento, uma mulher de 20 anos de idade, sendo lavrado um Termo Circunstanciado (TC) pela perturbação e orientada a responsável sobre as normativas referentes à pandemia da Covid-19.

Também na sexta-feira por volta das 23h50min, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Rufino Mendes, no bairro da Vila Jardim América, para averiguar denúncia de festa particular e aglomeração de pessoas com perturbação do sossego alheia (algazarras e som alto) numa residência.