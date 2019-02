Polícia Militar de Mafra recupera baterias furtadas de caminhão

Na manhã da última sexta-feira (15/02), por volta das 07h20min a Policia Militar de Mafra, foi acionada para atender uma ocorrência de furto de duas baterias de um caminhão, estava estacionado na Rua Tabelião José Juraszek no bairro Vila Nova.

No local em contato com proprietário do caminhão o mesmo relatou que deixou estacionado na via pública, desde a noite anterior e ao sair para trabalhar, constatou o furto de duas baterias.

Foram realizadas rondas e por volta das 10h15min do mesmo dia, um morador acionou a PM, relatando que achou abandonado na Rua Pioneiro João Matheus Leich no bairro Vila Nova duas baterias abandonadas no terreno.

Foi constatado se tratar das duas baterias furtadas do caminhão as quais foram devolvidas ao proprietário.