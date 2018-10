Polícia Militar de Rio Negro apreende cigarros contrabandeados do Paraguai

Na manhã desta última sexta-feira (26/10), por volta das 10 horas à sala de operações do 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma ligação anônima, relatando que na localidade da Barra Grande, estaria escondida a carga de um caminhão roubado e que foi recuperado posteriormente pela policia rionegrense.

De posse das informações uma equipe da Policia Militar de Rio Negro se deslocaram até a estrada geral da Barra Grande. Chegando ao local os policiais depararam com um elemento andando próximo ao barracão e foi identificado.

O elemento comentou aos policiais ser filho do proprietário da chácara, onde os policiais visualizaram várias caixas empilhadas no interior do barracão. Os policiais constataram se tratar de caixas de cigarros da marca Gift, contrabandeados do Paraguai.

O elemento recebeu voz de detenção e os policiais questionaram-no sobre aquelas caixas de cigarros. Ele relatou aos policiais que devia favores a uma pessoa e que este impôs que emprestasse o barracão por alguns dias, para estocar a carga de cigarros.

Os policiais encontraram também no local, um dispositivo eletrônico que serve para bloquear sinal de GPS ou rastreadores carregando numa tomada. A Policia Militar pediu apoio a Policia Civil e a Prefeitura Municipal de Rio Negro, para prestarem apoio logístico para o transporte do produto apreendido.

A quantidade de caixas apreendidas fica em torno de 950 unidades, contendo 50 maços de cigarros em cada, onde foram conduzidas a Superintendência Regional da Policia Federal de Curitiba, para serem tomadas as medidas cabíveis.