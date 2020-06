Polícia Militar de Rio Negro apreende drogas na Vila Paraná

A Polícia Militar de Rio Negro realizava patrulhamento, por volta das 20h50min, desta quarta-feira (01/06), pela Avenida Francisca de Almeida na Vila Paraná, momento que os policiais depararam com dois elementos suspeitos que estavam se dialogando.

Eles aparentavam estar efetuando uma troca de objetos durante o diálogo e nesse momento se aproximaram outros dois elementos, onde os policiais constataram estar com alguns objetos em suas mãos.

Ao avistar a viatura policial, ambos guardaram os objetos em seus bolsos e um deles seguiu caminhando pela via e o outro tomou outro rumo. Diante dos fatos foi dado voz de abordagem.

Um dos elementos acatou a ordem policial e o segundo trajando blusa de moletom de cor vermelha, olhou para trás em direção da equipe policial e empreendeu fuga numa trilha pelo meio do mato.

A equipe policial fez o acompanhamento a pé pela trilha no meio do mato e minutos depois foi realizada abordagem ao elemento. Com o suspeito foi encontrado um recipiente plástico, contendo alguns invólucros plásticos, com entorpecentes em seu interior e o mesmo foi identificado.

Os policiais voltaram a viatura e identificaram o outro elemento, este estava com um cachimbo artesanal, utilizado para consumo de entorpecente, estava com 22 reais e parte de uma esponja de aço em sua posse.

Os dois suspeitos identificados foram encaminhados até a Delegacia da Polícia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as medidas cabíveis e foi realizado um Termo Circunstanciado pela posse de entorpecentes aos elementos detidos.