Polícia Militar de Rio Negro encontra drogas e dinheiro em residência no bairro Bom Jesus

Na madrugada desta quinta-feira (19/03), por volta das 04h45min a equipe de plantão da Polícia Militar de Rio Negro, recebeu uma denuncia que dois elementos teriam sido vistos, carregando uma bateria de caminhão e um botijão de gás.

O denunciante relatou ainda a equipe policial de plantão, que tais elementos, seriam conhecidos por efetuarem furtos na região.

Uma equipe policial estava próximo ao local do acontecido e se deslocaram até ao local a Rua Antonio Barbosa de Arruda no bairro Bom Jesus. No local a equipe policial deparou com um elemento, posteriormente foi identificado, saindo de um residência. O suspeito foi abordado sendo que em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o mesmo.

A policia o indagou se tinha reconhecimento da denuncia, que foi repassada para a equipe policial. O suspeito relatou que estaria na companhia de um outro elemento, não sabendo o identificar e que teriam achado a bateria do caminhão e vendido ao proprietário da residencia, que ele estaria saindo o qual ele conhecia por “Léco”.

Uma mulher acendeu a luz da referida residencia e se identificou e abriu a porta. Os policiais o indagaram e esta afirmou que tinha uma bateria na sua cozinha, porem não conhecia a procedência da mesma.

Diante dos fatos a mulher pediu que a equipe policial adentrasse a residencia e averiguasse a referida bateria. A equipe adentrou a residencia e percebeu que juntamente com a bateria estava o botijão de gás.

A equipe policial indagou se o elemento “Léco” estaria na casa a mulher negou. A equipe policial percebeu um ruído na parte externa e ao averiguar no canil de um cachorro da raça Pitbull, foi localizado o vulgo “Léco”.

A equipe policial realizou a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado com o mesmo. Porém próximo a ele foi encontrado um frasco contendo em seu interior, substância análoga a cocaína, maconha e crack. Também foi encontrado no armário da cozinha a quantia de R$ 2.430,00 em notas diversas.

O vulgo “Léco” afirmou ser de sua posse, tanto o dinheiro como a droga ilícita. Diante dos fatos mencionados, todas as partes envolvidas nesta ocorrência policial, foram encaminhadas até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis, assim como os objetos e o dinheiro e drogas ilícitas.

Na Delegacia da Policia Civil o suspeito que foi abordado saindo da residencia, confessou ter furtado o botijão de gás da Associação Asserine em Rio Negro.