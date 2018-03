Polícia Militar de Rio Negro prende em flagrante autor de golpes de faca

No inicio da tarde desta quarta-feira (28/02) a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denúncia que um elemento, havia sido agredido com golpes de faca, numa referida lanchonete no centro da cidade e que já estava sendo encaminhado ao Hospital Bom Jesus por populares.

Conforme a denúncia o autor das facadas estaria ainda nas proximidades e de imediato uma equipe da PM se deslocou até ao local do acontecido.

Chegando ao local onde teriam acontecido as agressões, em contato com o proprietário o mesmo confirmou, relatando que os elementos, estavam em seu estabelecimento comercial (lanchonete), quando sem motivo aparente o agressor começou a desferir golpes de faca contra a vítima.

Ao aplicar os golpes de faca o agressor gritava “vou te matar – vou te matar”, momento que a vítima, conseguiu sair correndo para escapar das agressões.

De posse das características do agressor, a equipe da PM, se deslocou até aonde o mesmo se encontrava. Em frente à Lanchonete Ponto Sete o elemento foi avistado pela policia e foi dado voz de abordagem. O elemento não acatou a ordem de abordagem e ainda sacou de um canivete e investiu contra a equipe policial, proferindo diversas ameaças e tentou golpear os policiais.

O elemento gritava para a policia “atirem contra mim e me deem choque e vou esfaquear vocês também”. Ele saiu correndo sentido a Praça João Pessoa e foi acompanhado pela equipe da PM, onde a todo o momento estava de posse do canivete aberto.

Na Praça João Pessoa o elemento passou a manuseá-lo o canivete, fechando e abrindo, onde no momento que ele estava com o canivete fechado, um dos policiais que portava uma arma de choque Spark DSK 700 – PROU-8160 realizou um disparo vindo a incapacitar instantaneamente o autor.

Sem poder reagir o elemento foi abordado e foi identificado como Adão de Assis de Lima, onde foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus, para a retirada dos dardos lançados pela Spark.

No hospital a equipe da PM identificou a vítima que levou as facadas, como sendo, Celso Antônio da Silva, confirmando as agressões sofridas, sendo duas na região do ombro direito.

A vítima e o autor das facadas foram encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis. Nas roupas do autor das facadas, os policiais encontraram a quantia de 35 gramas de maconha, que foi entregue na DPC.