Polícia Militar de Rio Negro recebe denúncias de crime de tráfico na Vila Paraíso

Na tarde da segunda-feira (08/06), por volta das 17h05min a Polícia Militar de Rio Negro, recebeu denúncias no sistema 181, relatando que uma mulher, estaria novamente o crime de tráfico de entorpecentes na residência de seus pais na Rua Espírito Santo na Vila Paraíso.

Diante das informações a Polícia Militar realizou patrulhamento por entorno da referida residência, onde em certo momento vieram a visualizar duas pessoas, uma feminina e um masculino ao lado externo da casa conversando.

Em seguida se aproximou outro masculino o qual chegou e abriu o portão da garagem e adentrou. Nesse momento a equipe policial estava passando pela frente e foi possível visualizar a identificar a feminina parada numa porta e o elemento que entrou pela garagem, pegou algo de suas mãos.

A equipe policial acompanhou este masculino saindo da residência e seguiu sentido a Rua São Paulo, sem ser perdido o contato visual com o mesmo. Ele foi abordado pelos policiais na referida via, onde no momento que recebeu voz de abordagem, o mesmo dispensou um invólucro que trazia na mão esquerda.

Os policiais verificaram o invólucro jogado e se tratava de uma embalagem plástica contendo em seu interior, duas pequenas porções (pedras) de substância análoga a Crack, que posteriormente apresentaram o peso de 1,6 gramas.

Os policiais o indagaram sobre a aquisição da droga, onde ele confirmou ter comprado pelo valor de R$ 100,00, da feminina da referida residência acusada de tráfico.

O elemento foi identificado e recebeu voz de detenção e foi solicitado o apoio de RPA e se deslocado até a residência de suspeita de tráfico.

Chegando a referida residência, estavam as duas mesmas pessoas, sendo uma irmã e cunhado da feminina suspeita de tráfico e foram identificadas. A mulher suspeita de tráfico estava numa janela na parte da frente da residência e recebeu voz de abordagem.

Ao receber voz de abordagem a referida suspeita, tentou esconder um objeto que estava no bolso da blusa de moletom que trajava. Os policiais solicitaram este objeto o qual foi constatado se tratar de uma meia infantil, onde no seu interior possuía três porções pequenas (pedras) de substância análoga a crack que pesaram 0,6 gramas e ainda cinco cédulas de 2 reais, mais uma meia infantil e dentro delas duas pequenas porções (buchas, substância análoga a cocaína, pesando 0,6 gramas.

Os policiais também encontraram uma embalagem do tipo caixa com duas lâminas de corte conhecidas como lâminas de navalha, utilizada para fracionar porções e entorpecentes.

Diante dos fatos encontrados, foi iniciado uma busca domiciliar, mas nada mais de ilícito foi encontrado. A suspeita se manteve em silêncio, quando questionada sobre os entorpecentes e constantemente solicitava a seus familiares, sua genitora, para que não falasse nada a equipe policial se utilizando da seguinte verbalização. “Mãe cale a boca “, “Jéssica mande a mãe calar a boca”.

Estava na residência a irmã, cunhado, mãe, avó paterna e mais quatro crianças e logo chegou o pai da suspeita (mulher). Foi solicitada a presença de uma policial feminina, para que procedesse a revista pessoal na suspeita, mas nada mais de ilícito foi encontrada com ela.

Diante dos fatos a detida, seu aparelho celular, as porções de substâncias entorpecentes, as lâminas de corte e o dinheiro, foram conduzidos até a Delegacia da Polícia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as medidas cabíveis.

Já o elemento detido, juntamente com as substâncias encontradas com ele, foram encaminhados a sede da 2ª Cia da PM de Rio Negro, para a Lavratura do Termo Circunstanciado por posse do entorpecente, já que o mesmo afirmou ser usuário.