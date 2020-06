Polícia Militar de Rio Negro recebeu denúncia de comércio de drogas

Compartilhar no Facebook

Na noite desta última terça-feira (02/06) por volta das 19h15min a Policia Militar de Rio Negro, realizava patrulhamento no centro da cidade, momento que foi informada por um transeunte que no endereço a Rua Antonio Barbosa de Arruda, estaria ocorrendo comércio de entorpecentes.

A Policia Militar diante das informações se deslocou até ao local e ao chegar, um elemento saiu correndo para o interior da residência. A equipe policial saiu atrás do mesmo e no interior da residência foi realizada a abordagem ao menor que foi identificado, bem como de sua namorada, também menor de idade.

Os policiais encontraram no bolso do menor, certa quantia em dinheiro e em cima do armário, algumas buchas de substância análoga a crack e maconha. Em continuidade foi encontrado numa caixinha de luz uma maior quantidade das mesmas substâncias.

Diante dos fatos o menor foi encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.