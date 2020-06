Polícia Militar de Rio Negro recupera caminhão roubado em assalto

Compartilhar no Facebook

A sala de rádio da Polícia Militar de Rio Negro na noite desta segunda-feira (22/06), por volta das 22h40min, recebeu uma denúncia que um proprietário de caminhão, tomara conhecimento que o motorista Hugo, quando de uma ligação telefônica com um dos fornecedores de sua empresa foi vitima de roubo. O rastreamento do caminhão indicava que o veículo seguia sentido a Curitiba.

Diante dos fatos uma equipe da PM se deslocou em buscas pelo local mencionado e lograram êxito. O caminhão foi localizado parado próximo ao Frigorífico Primaz as margens da rodovia da BR-116.

Os policiais aos fazerem a abordagem, um elemento de balaclava saiu correndo e acabou sendo abordado e foi identificado. Em revista ao suspeito o mesmo estava de posse de um revolver e foi apreendido e foi realizado o uso de algema, visto o risco de fuga, bem como reação e para sua segurança e dos policiais.

Os policiais e o detido retornaram ao caminhão e foi encontrado a vitima o senhor Hugo, encontrava-se em posição de rendição, deitado ao fundo da cabine.

O motorista relatou aos policiais que foi rendido próximo ao Colégio Agrícola, quando os três elementos lhe deram voz de assalto. Os policiais encontraram dentro do caminhão, um bloqueador de celular/GPS (Jammer) e o painel do veículo havia sido retirado, bem como o módulo do rastreador.

Em buscas pelas imediações os policiais encontraram um veículo Renault/Sandero sem queixa de furto, abandonado com a chave na ignição, onde o detido relatou ser da quadrilha, mas o mesmo não identificou os demais membros.

A vitima (Hugo) deu por falta de aproximadamente 600 reais. Diante dos fatos foram encaminhados a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro a arma apreendida, o detido, automóvel e o caminhão, para serem tomadas as providencias cabíveis.