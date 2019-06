Polícia Militar de Rio Negro resgata veículo roubado em assalto no Campo do Gado

Compartilhar no Facebook

Na noite desta segunda-feira (01/06), por volta das 20h10min a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada para atender um assalto a mão armada, na Rua Lisandro Cordeiro Maciel no bairro Campo do Gado.

No local em contato com a mulher a mesma relatou aos policiais, que ao chegar em sua residência e ao entrar na garagem, foi surpreendida por dois elementos encapuzados, onde um deles estava armado com uma pistola e anunciaram o assalto.

Os assaltantes após várias ameaças contra a mulher, roubaram da residência, três televisores de LED, dois aparelhos de telefone celular da marca Iphone e um veículo Hyundai Wagon preto.

Os assaltantes deixaram a mãe da vitima trancada num dos cômodos da residência e se evadiram em rumo desconhecido.

VEÍCULO ENCONTRADO – Em patrulhamento na madrugada em localizar o veículo roubado, por volta das 01h55min o mesmo foi encontrado abandonado na estrada principal dos Sitio dos Valérios, próximo ao morro do Pingüim.

O veículo estava aberto com a chave e foi contatado que o para-choque traseiro e roda traseira direita avariada. No interior do veículo foi encontrada uma chave de um veículo Honda.

O veículo foi guinchado e entregue a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.