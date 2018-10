Polícia Militar troca tiros com autores de furto de veículo em Rio Negro

Na madrugada desta quarta-feira (10/10) a Policia Militar de Campo do Tenente, recebeu um comunicado via rádio do plantão do 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro de um veículo Voyage furtado nessa cidade. O referido veículo com letras iniciais LWU, placas de cor branca da cidade de Rio Negro, onde o condutor havia fugido a rodovia BR-116, com sentido Campo do Tenente.

Este veículo foi roubado na Avenida Francisco Xavier da Silva no centro de Rio Negro, onde o proprietário o estacionou ás 19h50min e foi para a faculdade da Unopar e ao retornar por volta das 21h55min o mesmo havia sido roubado. O proprietário acionou a Policia Militar de Rio Negro, onde posteriormente passou a situação para os policiais de Campo do Tenente.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Diante das informações a Policia Militar se deslocou até a BR-116, quando na localidade da Serrinha os policias avistaram o veículo Voyage, passando em alta velocidade em direção a cidade de Campo do Tenente.

A viatura policial de Campo do Tenente iniciou o acompanhamento tático e no trevo da cidade, esta equipe tentou abordar o motorista do veículo com giroflex e sirenes sonoros. O condutor não acatou a ordem de parada e continuou a fuga pelas vias do centro da cidade de Campo do Tenente em alta velocidade, nem mesmo respeitando as preferenciais.

Em certo momento os ocupantes do veículo Voyage, começaram a disparar vários tiros contra a viatura policial, onde os policiais revidaram e iniciou uma troca de tiros. Os policiais conseguiram atingir o pneu do veículo e o mesmo rodou e parou de frente com a viatura policial e houve mais trocas de tiros.

Os ocupantes do veículo acabaram se entregando e foi realizada a abordagem dos mesmos e busca veicular e no terreno, na qual foi encontrado um revolver de calibre 38 de cano longo de número e série raspado a 2 metros do automóvel, com o tambor aberto e contendo um cartucho deflagrado.

Ao realizar a prisão dos três elementos, dois homens e uma mulher, os mesmos estavam bastante agitados e foi preciso usar a força para algemá-los e colocá-los no camburão, pois estava resistindo a prisão, com chutes e ponta pés contra os policiais.

Os policiais verificaram que a feminina, identificada como Caroline de Oliveira Malmam, estava ferida de raspão na perna direita por arma de fogo e foi encaminhada ao Pronto Atendimento do hospital Bom Jesus de Rio Negro.

Os envolvidos, bem como o veículo furtado, foram encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro e foram identificados, como sendo, José Renato Almeida Assunção e Guilherme da Silva e juntamente com a feminina Caroline de Oliveira Malmam, foram presos e estão à disposição da justiça.