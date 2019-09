Polícia prende suspeito em envolvimento na fabricação de drogas sintéticas

Compartilhar no Facebook

Nesta quinta-feira (19), a ação conjunta entre policiais da DIC da Polícia Civil de Santa Catarina e da Polícia Militar do Paraná realizaram em Rio Negro a prisão de um indivíduo suspeito de participação numa negociata de seis quilos de MDMA, princípio ativo da droga conhecida como Extasy, no 21 de agosto em Campo Alegre. Naquele dia os compradores foram presos com a droga, avaliada em quase um milhão de reais. Além da prisão, foram apreendidos três veículos que eram utilizados para transporte da droga.