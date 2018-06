Polícia prendem suspeitos do crime do corpo encontrado nas margens do Rio Negro

A Polícia Militar e Civil de Rio Negro desvendaram os autores do crime de Helio Sandro Machowski, aonde na manhã desta sexta-feira (01/06), seu corpo foi encontrado por populares nas margens do rio Negro na Vila Paraná.

O corpo foi encontrado com as mãos amarradas para trás, pés amarrados, corte na garganta por arma branca e marcas de agressões na cabeça (rosto). Após a Policia Militar de Rio Negro ter isolado o local, foi entrado em contato com a Policia Civil de Rio Negro, IML e Criminalista.

Os policiais militares e civis notaram que havia manchas de sangue do outro lado da Rua Francisca de Almeida no bairro Vila Paraná. Os investigadores da Policia Civil de Rio Negro, perceberam que havia mais manchas de sangue do pátio desta residência.

Os policiais entraram na residência e depararam no interior da mesma, com três elementos, sendo dois masculinos e uma feminina. Um deles estava com a roupa suja de sangue e confessou ter matado a pessoa que foi encontrada nas águas do rio Negro.

Os três suspeitos foram conduzidos até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro e ficarão a disposição da justiça.