Polícia recupera carga de arroz roubada horas após o crime em Quitandinha

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 25/05/2018

Em menos de 24 horas, a equipe de investigação da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas (DFRC) recuperou uma carga roubada de 490 fardos de arroz, avaliada em R$25 mil, em um barracão situado na estrada rural de Quitandinha, região metropolitana de Curitiba. A ação policial aconteceu na tarde de terça-feira (22), poucas horas após o crime.

Segundo informações policiais, o caminhão que transportava a carga havia saído do município de Massaranduba, em Santa Catarina (SC), com destino a Capital paranaense. A carga deveria ser entregue em um supermercado de atacado, localizado no bairro Pinheirinho.