Policia Rodoviária Federal flagra em Mafra 9 motoristas embriagados

Neste final de semana no inicio da noite desta sexta-feira (22/11), encerrando no domingo à noite a Policia Rodoviária Federal, realizou uma fiscalização de alcoolemia nem 27 pontos do estado de Santa Catarina.

Nesta fiscalização com a estratégia de reduzir graves acidentes, foram flagrados 363 motoristas no total, dirigindo sob o efeito de álcool nas rodovias federais, colocando em risco suas vidas, bem como de outros condutores e passageiros.

Esta fiscalização chamou a atenção nas cidades do litoral catarinense de São José, onde foram flagrados de sexta para sábado, 65 motorista embriagados e mais 73 em Tubarão. Em Chapecó no oeste catarinense da noite sábado para domingo, os policiais flagraram 54 motoristas embriagados.

MAFRA – A Policia Rodoviária Federal no domingo à noite, abordou em Mafra, um total de 09 motoristas sob a influência de álcool no volante.

Com a temporada de verão chegando, época que o consumo de álcool aumenta, a fiscalização irá continuar intensa, com o objetivo da redução de acidentes mais graves, muitas vezes levando a óbito.

O motorista que foi pego dirigindo sob o efeito de álcool, bem como se recusar a realizar o teste de bafômetro é multado em R$ 2.934,70 e ainda a suspensão do direito de dirigir por um ano.