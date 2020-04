Polícia Rodoviária Federal prende dupla suspeita de aplicar golpes na região

Compartilhar no Facebook

A Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a Polícia Militar e Civil de Mafra, após trocarem informações, prendeu uma dupla suspeita de aplicar golpes na região de Mafra. A dupla estava num veículo Sandero preto.

De posse das informações a equipe policial rodoviária abordou o motorista do veículo suspeito e com as características. Na revista veicular os policiais encontraram 12 máquinas de cartões de crédito/débito de várias marcas e ainda um total de R$ 500,00.

Diante dos fatos os dois elementos, junto com o material apreendido, bem como o veículo Sandero, foram encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Mafra para serem tomadas as providencias cabíveis.