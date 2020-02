Policiais de Mafra foram ameaçados após abordar motociclista

Compartilhar no Facebook

No início da noite desta quarta-feira (19/02), por volta das 18h40min, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Benemérito Estanislau Maieski, no bairro da Vila Nova, quando se deparou com o condutor de uma motocicleta Yamaha/DT 180 em atitudes suspeitas.

O condutor que mais tarde foi identificado e possuía 45 anos de idade, acabou se evadindo em alta velocidade, colocando em risco a segurança e a integridade físicas dos transeuntes, pelo trajeto que seguiu em direção ao bairro Novo Horizonte.

O condutor da motocicleta no bairro Novo Horizonte, adentrou num pátio de uma residencia e acabou sendo abordado. O condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a motocicleta não estava devidamente licenciada.

O que chamou atenção nesta abordagem foi à reação dos vizinhos contra os policiais, ameaçando-os e até mesmo o uso da violência física, tentando os agredir com pedaços de ferro, madeiras e até mesmo pedras.

Um homem de 31 anos de idade se utilizou de um facão para investir contra os policiais. Também uma mulher de 39 anos foi presa por desacato e entrou em luta contra os policiais ao resistir a prisão.

Um homem de 41 anos investiu contra os policiais e também foi preso. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.

Além das prisões foram adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), pelas infrações de trânsito cometidas pelo condutor da motocicleta.