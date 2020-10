Policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar prendem sete pessoas pelo crime de descaminho

Na noite desta terça-feira (29), policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar efetuaram a prisão de sete pessoas pelo crime de descaminho, bem como a apreensão de 600 caixas de cigarro originárias do Paraguai. Durante abordagem a um caminhão no município de Quitandinha, as equipes localizaram as caixas em meio à carga de feijão. Ainda conseguiram abordar um veículo Toyota Hilux, que fazia o serviço de batedor do comboio. Carga, veículos e presos foram encaminhados à polícia federal.

Fotos: Divulgação/28º Batalhão da Polícia Militar