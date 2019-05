Por ciúmes agrediu mulher com facada no pescoço na Vila Paraíso

No início da madrugada desta segunda-feira (20/05), por volta das 00h05min a Policia Militar de Rio Negro, realizava patrulhamento pela Rua Rio de Janeiro na Vila Paraíso, quando abordou um casal em atitude suspeita.

O elemento portava uma faca e um cassetete de madeira e a mulher estava com um corte no pescoço. A mulher relatou aos policiais que seu companheiro a agrediu com uma faca, com um pequeno corte em seu pescoço e também levou umas pauladas pelo braço.

A mulher relatou que as agressões foram por ciúmes de seu companheiro, com um conhecido da mesma.

Diante dos fatos a equipe da PM, encaminhou a vitima até o Pronto Atendimento do Hospital Bom Jesus para cuidados médicos e o agressor até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.