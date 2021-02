Posse ou porte de drogas para uso pessoal

Compartilhar no Facebook

Uma guarnição da PM de Mafra realizava rondas na Rua Jovino Lima, Vila Ferroviária, no sábado (31), quando abordou, por volta das 17h30, um homem de 31 anos em atitudes suspeitas. Após revista pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda uma substância semelhante a crack. Diante dos fatos foi lavrado um termo circunstanciado em desfavor do mesmo por posse/porte de drogas.